Кадиров заснув під час послання Путіна (фото)

У соцмережах жартують тепер не над Медведєвим, який постійно спить.

Пехотинец Путина спит... Вдруг война, а он уставший? #послание #Кадыров pic.twitter.com/hgxy4FaiA0 — Роман Бибеа (@bromtula) March 1, 2018

Кадыров напоминает, что не спит на Федеральном собрании pic.twitter.com/C8uqFyyolh — TJ (@tjournal) March 1, 2018

У четвер, 1 березня лідер Чечні Рамзан Кадиров заснув під час послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Читайте такожДепутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)Світлинами курйозу діляться користувачі соціальних мереж. На фото видно Кадирова, який сидить у залі із заплющеними очима.

Нагадаємо, раніше здатністю подрімати на офіційних заходах прославився російський прем'єр Дмитро Медведєв – він заснув на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.

Згодом прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заснув у прямому ефірі і в першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.