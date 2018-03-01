Кадиров заснув під час послання Путіна (фото)
— Роман Бибеа (@bromtula) March 1, 2018
Пехотинец Путина спит... Вдруг война, а он уставший? #послание #Кадыров pic.twitter.com/hgxy4FaiA0
Кадыров напоминает, что не спит на Федеральном собрании pic.twitter.com/C8uqFyyolh— TJ (@tjournal) March 1, 2018
У четвер, 1 березня лідер Чечні Рамзан Кадиров заснув під час послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.
Читайте такожДепутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)Світлинами курйозу діляться користувачі соціальних мереж. На фото видно Кадирова, який сидить у залі із заплющеними очима.
Нагадаємо, раніше здатністю подрімати на офіційних заходах прославився російський прем'єр Дмитро Медведєв – він заснув на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.
Згодом прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заснув у прямому ефірі і в першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.