Кадиров заснув під час послання Путіна (фото)

13:45, 01 березня 2018
Курйози
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У четвер, 1 березня лідер Чечні Рамзан Кадиров заснув під час послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Читайте такожДепутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)Світлинами курйозу діляться користувачі соціальних мереж. На фото видно Кадирова, який сидить у залі із заплющеними очима.

Нагадаємо, раніше здатністю подрімати на офіційних заходах прославився російський прем'єр Дмитро Медведєв – він заснув на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.

Згодом прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заснув у прямому ефірі і в першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Теги: #послання до Федеральних зборів#Кадиров заснув