Мережу підкорило відео із собакою, який не може увійти у відчинені двері

Коли власник протягує руки до песика через поріг, тварина розуміє, що двері відчинені.

Кумедний запис із собакою одразу став вірусним. Він набрав багато переглядів та безліч коментарів.

Відеозапис на платформі Reddit опублікував користувач з ніком Half_Line. Так, власник знімає свого пса, який стоїть за дверима й проситься у будинок. Та суть у тому, що двері не зачинені.

Читайте такожМережу підкорило відео із собакою, яка засинає під колисковуЧерез кілька секунд тварина врешті розуміє, що щось не так.

Як повідомляв УНІАН, у Facebook стрімко набирає популярність відео з псом, який замість того, щоб бігти разом з господарем-лижником, лежить на спині, а чоловікові доводиться його тягти.

За три дні ролик репостнули 122 тисячі користувачів, також воно зібрало 19 тисяч лайків.