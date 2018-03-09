Мережу підкорило відео із собакою, який не може увійти у відчинені двері

12:09, 09 березня 2018
Курйози
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Відеозапис на платформі Reddit опублікував користувач з ніком Half_Line. Так, власник знімає свого пса, який стоїть за дверима й проситься у будинок. Та суть у тому, що двері не зачинені.

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Як повідомляв УНІАН, у Facebook стрімко набирає популярність відео з псом, який замість того, щоб бігти разом з господарем-лижником, лежить на спині, а чоловікові доводиться його тягти.

За три дні ролик репостнули 122 тисячі користувачів, також воно зібрало 19 тисяч лайків.

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Теги: #собака двері#ролик із собакою