"Йому просто не вистачає мотивації": відео з ледачим псом-лижником стало вірусним

Лінивий пес замість того, щоб бігти разом з господарем, ліг на спину і змусив його везти.

У Facebook стрімко набирає популярність відео з псом, який замість того, щоб бігти разом з господарем-лижником, лежить на спині, а чоловікові доводиться його тягти. За три дні ролик репостнули 122 тисячі користувачів, також воно зібрало 19 тисяч лайків.

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Запис опублікував Свеїн Ерік Мо в Facebook.

Користувачі тут же стали робити припущення в коментарях, чому ж собака так себе поводить. Деякі вирішили, що пес втомився, а дехто припустив, що у нього просто не вистачає мотивації.

"Відсутність мотивації", - прокоментував один з користувачів. "Якщо б мені довелося виходити на лижах, я би поводив себе також", - пожартував інший.

Як повідомляв УНІАН, на Сахаліні рибалка зняв на відео норку, яка прийшла до них, щоб поласувати свіжою рибою. За 4 дні відео набрало майже 200 тисяч переглядів.