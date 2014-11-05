У США використали безпілотник для зйомки "порно"

Відео розміщено на спеціально створеному для цього сайті, повідомляє Лента.ру.

У ролику сцени сексу зняті з висоти пташиного польоту на тлі мальовничих природних пейзажів. За словами авторів відео, це їхня відповідь на використання безпілотників для військових цілей - спроба змусити дрони послужити "справі любові".

Читайте такожВчені встановили час появи сексуРолик називається Drone Boning, в головних ролях заявлені Таггарт і Роузвуд (так звали героїв кіносеріалу «Поліцейський з Беверлі Хіллс» - друзів персонажа Едді Мерфі). Авторство належить нью-йоркській студії GHOST+COW FILMS, яка виробляє музичні та рекламні ролики, створює короткометражні фільми.

З іншого боку, як повідомили творці відео порталу Motherdoard, їх робота обігрує загальну тривогу за конфіденційність і недоторканність особистого життя.

«Все починалося з кумедних коментарів на тему приватності і вуаєризму, і незабаром ми вирішили зняти про це фільм», - сказали вони.