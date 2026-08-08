Росія готує потужний удар по енергетиці Києва до 24 серпня, - монітори

Також не виключено, що найближчої доби може статися удар.

Росія почала розгортати північнокорейські балістичні ракети малої та середньої дальності KN-23/24 у Брянській області для ударів по Києву.

Про це повідомив моніторинговий канал "Оперативний Монітор". За даними інших каналів, які посилаються на інформацію розвідки США, Росія планує до 24 серпня завдати ударів з метою знищення енергетичних об’єктів Києва. Для атаки може бути задіяний навіть стратегічний запас балістичних ракет.

Однак на даний час офіційних підтверджень цих даних немає.

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При цьому журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що щонайменше 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 7 ракет "Циркон" готові завдати удару по Києву протягом найближчої доби. За даними розвідки, існує висока ймовірність, що удар відбудеться вночі.

Удари по Україні: новини

Росіяни в ніч на 8 серпня завдали удару по Київській області, в результаті чого загинули троє людей, у тому числі дитина.

А в Києві через російський обстріл виникли пожежі у двох районах. Зокрема, у Голосіївському районі пожежа охопила гараж загальною площею 1000 кв. м. Крім того, сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном.

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 8 серпня окупанти атакували Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М", при цьому жодна з них не була збита.

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