На виборах у штаті Вашингтон лідирує померлий кандидат
Представник демократів у штаті Вашингтон впевнено йде до перемоги на виборах, хоча він помер минулого тижня.
Згідно з результатами, покійний Роджер Фріман набрав 53% голосів, у той час, як його основний суперник від республіканців Джек Довей здобув 46,9%, передає "Сегодня" з посиланням на Reuters.
Фріман помер минулого тижня від раку. Його смерть настала вже після того, як бюлетені відправили у Вашингтон, де голосування відбувається поштою.
Якщо до завершення виборів перемога залишиться за Фріманом, демократи все одно збережуть місце в державній палаті представників, незважаючи на смерть свого кандидата.
Читайте такожРеспубліканці перемогли на виборах у Конгрес США
У такому разі, згідно з правилами, на заміну Фрімену демократи висунуть трьох осіб, і регіональні ради вирішать, хто із запропонованих політиків займе його місце на найближчий рік.