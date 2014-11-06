На виборах у штаті Вашингтон лідирує померлий кандидат

Згідно з результатами, покійний Роджер Фріман набрав 53% голосів, у той час, як його основний суперник від республіканців Джек Довей здобув 46,9%, передає "Сегодня" з посиланням на Reuters.

Фріман помер минулого тижня від раку. Його смерть настала вже після того, як бюлетені відправили у Вашингтон, де голосування відбувається поштою.

Якщо до завершення виборів перемога залишиться за Фріманом, демократи все одно збережуть місце в державній палаті представників, незважаючи на смерть свого кандидата.

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У такому разі, згідно з правилами, на заміну Фрімену демократи висунуть трьох осіб, і регіональні ради вирішать, хто із запропонованих політиків займе його місце на найближчий рік.