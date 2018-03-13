В Таїланді з розмахом відзначили традиційний День слона (фоторепортаж, відео)

17:50, 13 березня 2018
Фотозвіти
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Щорічно 13 березня в Таїланді відзначають День слона - одне з найважливіших національних свят. Цього дня по всьому королівству проводяться буддистські церемонії, а для слонів влаштовуються святкові обіди.

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У Таїланді ці тварини перебувають в особливому статусі. Здавна слони були добрими помічниками тайців: допомагали будувати міста і храми, билися разом з тайцями у війнах, а тепер допомагають залучити мандрівників в Таїланд, де туризм є однією з ключових галузей економіки.

Як повідомляв УНІАН, допомогали слони тайцям і на Різдво - тоді вони розвозили дітям подарунки. 

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Теги: #туризм#Таїланд#слон