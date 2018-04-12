"Миші з'їли": в Аргентині поліцейські висунули курйозну версію зникнення 500 кг марихуани

Тепер суд буде намагатися визначити, чи зникла марихуана у результаті "навмисних дій або недбалості".

Вісім аргентинських поліцейських були звільнені після того, як стверджували, що понад півтонни марихуани, яка зникла з поліцейського складу, з'їли миші.

Як повідомляє The Guardian, зникнення наркотиків було виявлено під час перевірки поліцейського складу для конфіскованих наркотиків у місті Пілар, в 60 км від столиці Буенос-Айреса. Канабіс зберігався там протягом двох років. Але з 6 тонн, які були зареєстровані, було знайдено лише 5 тисяч 460 кг.

Підозра впала на колишнього комісара поліції міста Хав'єра Спесіа, який залишив свою посаду в квітні 2017 року, не провівши інвентаризацію.

Його заміна, комісар Еміліо Портеро, помітив недостачу і повідомив відділ внутрішніх справ, який оглянув склад.

Читайте такожУ Каліфорнії дівчинка-скаут продала понад 300 пачок печива, влаштувавшись біля магазину марихуани

Спесіа і троє його підлеглих запропонували одне і те ж пояснення: зниклі наркотики були "з'їдені мишами".

Але судово-медичні експерти заявили в суді, що сумніваються, що навіть велика кількість гризунів могла з'їсти стільки марихуани.

"Експерти університету Буенос-Айреса пояснили, що миші не будуть приймати наркотик у їжу, і що якщо б велика група мишей з'їла його, на складі знайшли б багато трупів", - сказав представник судді.

Чотири співробітники поліції були викликані для дачі свідчень перед суддею 4 травня. Суддя буде намагатися визначити, чи зникла марихуана є результатом "навмисних дій або недбалості".

Щодо Спесії також проводять внутрішнє розслідування з приводу ненадання їм звіту про доходи за минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в бразильському муніципалітеті Татуї затримали 22-річного торговця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але завдяки поліцейському собаці докази були зібрані. Фото пса, зроблене при затриманні, підкорило мережу.