Усміхнений пес викрив наркоторговця і став зіркою інтернету
20:46, 25 березня 2018Курйози
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Вдале фото чотирилапого співробітника бразильської поліції прославило його на весь світ.
У поліції розповіли, що Макс "завжди був екстравертом" / Фото Divulgação/Polícia Militar
23 березня у бразильському муніципалітеті Татуі затримали 22-річного торговця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але завдяки поліцейському собаці докази були зібрані.
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Цей інцидент не став би нічим примітним, якби не фото того самого собаки у звіті для преси. Через "усмішку" собаки це фото публікують сайти і користувачі соцмереж у всьому світі, захоплюючись "хорошим хлопчиком".
Як пише Regional Press, у поліції розповіли, що бельгійська вівчарка Макс завжди був "екстравертом". На роботу в поліції його взяли з притулку.
Як повідомляв УНІАН, раніше собака-"двійник" Іванки Трамп підкорив мережу.
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