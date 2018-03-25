Усміхнений пес викрив наркоторговця і став зіркою інтернету

Вдале фото чотирилапого співробітника бразильської поліції прославило його на весь світ.

23 березня у бразильському муніципалітеті Татуі затримали 22-річного торговця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але завдяки поліцейському собаці докази були зібрані.

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Цей інцидент не став би нічим примітним, якби не фото того самого собаки у звіті для преси. Через "усмішку" собаки це фото публікують сайти і користувачі соцмереж у всьому світі, захоплюючись "хорошим хлопчиком".

Як пише Regional Press, у поліції розповіли, що бельгійська вівчарка Макс завжди був "екстравертом". На роботу в поліції його взяли з притулку.

Як повідомляв УНІАН, раніше собака-"двійник" Іванки Трамп підкорив мережу.