Усміхнений пес викрив наркоторговця і став зіркою інтернету

20:46, 25 березня 2018
Курйози
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У поліції розповіли, що Макс "завжди був екстравертом" / Фото Divulgação/Polícia Militar

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Цей інцидент не став би нічим примітним, якби не фото того самого собаки у звіті для преси. Через "усмішку" собаки це фото публікують сайти і користувачі соцмереж у всьому світі, захоплюючись "хорошим хлопчиком".

Як пише Regional Press, у поліції розповіли, що бельгійська вівчарка Макс завжди був "екстравертом". На роботу в поліції його взяли з притулку.

Як повідомляв УНІАН, раніше собака-"двійник" Іванки Трамп підкорив мережу.

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Теги: #наркотики#собака