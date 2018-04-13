В Австралії жокей переплутав чотириметрового пітона із канавою

Інцидент відбувся в австралійському місті Кернс.

В Австралії жокей прийняв пітона за велику канаву.

Про його помилку повідомив новинний портал Fox News.

Інцидент відбувся в австралійському місті Кернс. Жокей Масаюкі Абе (Masayuki Abe) відпрацьовував стрибки близько 5:30 ранку в середу, 11 квітня, коли сторож крикнув йому: «Обережно, там велика змія». Однак чоловік не розчув останнє слово і продовжив тренування. Тільки на останньому колі він усвідомив що те, що здавалося йому канавою, виявилося ромбічним пітоном довжиною в чотири з половиною метри.

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«Я не думав, що це змія, тому що до цього я не бачив таких великих змій. За дві секунди я усвідомив, що мені кричав сторож, і дуже сильно злякався», — розповів він. Абе зізнався, що йому дуже пощастило, що кінь не помітив рептилію і в паніці не скинув його.

Директор кінного клубу Джон Кемерон (John Cameron) зазначив, що змія вперше проникла на територію його закладу.

«Кумедно, що ми скасовували тренування через сарану, собак і навіть овець на біговому колі, а от змію прогледіли», — додав він.