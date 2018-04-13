Павло Дуров на коні перетворився на мем

21:26, 13 квітня 2018
Курйози
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Instagram Павла Дурова
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Як повідомляв УНІАН, Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.

Павло Дуров вже прокоментував блокування Telegram. За його словами, месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів.

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Теги: #блокування Telegram в Росії#Павло Дуров