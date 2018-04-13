Павло Дуров на коні перетворився на мем

Дуров виклав в Instagram фотографію себе на білому коні.

Після блокування Telegram в Росії засновник месенджера Павло Дуров виклав в Instagram фотографію себе на білому коні. "Щоб бути по-справжньому вільним, ви повинні бути готові ризикнути заради свободи", - підписав він фото. Користувачам мережі фотографія сподобалася і вони моментально розтягнули її на меми.

— Подивіться на свого чоловіка і на мене, на свого чоловіка, на мене...так, я на коні!

Паша Дуров завжди на коні. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6 — Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 квітня 2018 р.

Чотири вершники Апокаліпсису — персонажі з шостої глави Одкровення Іоанна Богослова. Один з них — Чума, їде на білому коні (ще відомий як Завойовник) pic.twitter.com/p015B8nFib — Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.

Павло Дуров вже прокоментував блокування Telegram. За його словами, месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів.