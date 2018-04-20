"Значок "21+": фото "правої руки" Лаврова розлютило мережу

Захарова позує біля дзеркала і робить селфі в стилі гламурних дівчат.

Мережу здивувало дивне фото офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

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"Права рука" Лаврова похвалилася новим образом у своєму Instagram і закликала всіх вирушати у тренажерний зал.

"Так, навесні Маша особливо страшна. Вони що, "Новачок" спочатку на Захаровій випробували? П. С. Маша може виїхати з Рязані, але не Рязань - з Маші. Тут треба ставити скрізь значок "21+" і приписку "людям похилого віку, дітям, вагітним, нервовим не показувати", - прокоментував у Facebook фото Захарової політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Ну, що ж ти страшна така", "І це обличчя МЗС Росії", - пишуть коментатори.

Раніше в мережу злили відео спроб Захарової зачитати заяву про авіаудари у Сирії.