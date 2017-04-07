Трансляцію відключили? Давайте ще раз: у мережу злили відео спроб Захарової зачитати заяву про авіаудари у Сирії
14:42, 07 квітня 2017Курйози
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Захарова помітно нервувала та роздавала вказівки працівникам телеканалів.
Захарова кілька разів намагалась повідомити про авіаудари та помітно нервувала / tvc.ru
У мережі з’явилось відео, на якому офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова намагається зробити заяву щодо удару авіації США у Сирії по телебаченню.
На відео помітно як Захарова зупиняла свій виступ кілька разів та давала вказівки працівникам телеканалів. Ці моменти і потрапили до прямого ефіру одного із центральних телеканалів РФ.
На відео також помітно, що після кількох спроб Захарова рознервувалась.
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