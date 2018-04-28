Путін потішив мережу порівнявши свій почерк з "курячим" (відео)

Путін потрапив у конфуз під час робочого засідання.

Президент російської Федерації Володимир Путін зізнався під час робочого засідання, що пише "як курка лапою" після того, як не міг прочитати записи, написані власним почерком.

Пише 24 канал.

Відео кумедного інциденту, який трапився з російським лідером на зустрічі з членами Ради законодавців при Федеральних зборах глави опубліковано на YouTube-каналі Meduza.

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Так, на зустрічі з політиками, депутатами й сенаторами президент записував їх тези та пропозиції, роблячи також інші помітки з метою подальшого коментаря. Проте згодом, він майже хвилину намагався прочитати свій почерк чим і повеселив користувачів мережі.

"Намалював, як курка лапою. Сам не можу розібрати", – поскаржився Путін.