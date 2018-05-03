Маразм крепчал: у Криму напередодні Дня перемоги в продажу з'явилися "шоколадні діди" (фото)
12:41, 03 травня 2018Курйози
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Користувачі запитують, чи це шоколад: їм сувенір нагадує "творчість" якутського майстра.
Набір продають за 650 рублів / фото twitter.com/KrimRt
Чим ближче День перемоги – тим сильніше окупований Крим накриває військово-патріотичний психоз.
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Деякі його прояви розсмішили користувачів мережі, пише "Крим.Реалії".
Справжнім подарунком для любителів сарказму став дивний сувенір, виявлений у продажу в Сімферополі. "Шоколадні діди. Шоколадний набір на 9 травня вартістю 650 рублів", - публікують користувачі фото в Twitter.
"З'їв погонів - став генералом", "Зжерти зірку героя - на таке навіть не кожен продажний тиловик піде", - пишуть у мережах.
Як повідомляв УНІАН, раніше "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив ялинку до Нового року — вона вийшла заввишки понад 2 метри.
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