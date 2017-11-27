У Росії з'явилася двометрова ялинка з гною: майстер розповів про своє ноу-хау (фото)

"Гнойовий" скульптор з Якутії виліпив ялинку до Нового року — вона вийшла висотою понад 2 метри.

Зліпив фігуру майстер із села Нерюктяйинськ-1 Олекминського району, пенсіонер Анатолій Філіппов, повідомляє ІА YakutiaMedia.

Скульптуру він прикрасив кульками, а на маківці встановив червону зірку.

Як повідомили в адміністрації села, Анатолій Філіппов пенсіонер, а також є головою ради ветеранів.

"Кожен рік до Нового року біля будинку він робить снігові фігури, встановлює ялинку, але в цьому році вперше зліпив з гною велику ялинку, ось таким ноу-хау він здивував жителів села", — додали в адміністрації.

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"Так склалося, що з дитинства я люблю ліпити скульптури зі снігу. Кожен рік у дворі будинку робив їх. Ідея майструвати з балбаху (гною) прийшла давно, але руки дійшли лише цьогоріч. З настанням морозів у жовтні я почав заморожувати балбахи невеликих розмірів, заготовив їх більше 1 тисячі. У листопаді потихеньку почав збирати фігуру із зятем. Ялинку прикрасили гірляндами, кульками зі снігу, а зірку зробив з гною і пофарбував у червоний колір. Односельці приходять і фотографуються, ось так один зі знімків потрапив у соцмережі", — поділився майстер.

Це не перший "гнойовий майстер" з Якутії: у минулому році житель села Уолба Таттинського району Михайло Боппосов потішив якутян гнойовим півнем, а роком раніше - мавпою.