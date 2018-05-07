Фанат помацав журналістку за сідниці у прямому ефірі й одразу ж поплатився (відео)

Фанат запустив руку під сукню журналістки під час прямого ефіру.

Журналістка телеканалу FOX Sports Марія Фернанда Мору стала жертвою домагань з боку уболівальників після фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Так, один з фанатів мексиканської "Гвадалахари", яка виграла трофей, прилаштувався позаду Марії і запустив їй руку під сукню просто під час прямого ефіру, після чого отримав від неї кілька важких ударів мікрофоном, передає Проспорт.

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"Те, що сталося зі мною, відбувається з тисячами жінок у публічних місцях кожен день. Різниця в тому, що зі мною це сталося в прямому ефірі, а я просто захищала себе. Моя реакція показала факт домагання на загальний огляд. Спочатку я подумала, що це випадковий дотик, тому що люди напирали ззаду, а я говорила на камеру. Однак хлопець, мабуть, натхнений тим, що я ніяк не відреагувала, ще два рази засунув руку між моїх сідниць", - розповіла журналістка.

Зазначимо, "Гвадалахара" стала переможцем Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, перегравши в серії пенальті "Торонто" - 4:2.

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