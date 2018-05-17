Мережу розсмішив конфуз з крадієм під Києвом (фото)

17:36, 17 травня 2018
Курйози
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Броварські поліцейські затримали крадія на місці злочину / фото facebook.com/Броварський-відділ-поліції

Проте винести крадене з приміщення чоловік не зміг – його "зморив" сон, пише на своїй сторінці у Facebook Броварський відділ поліції.

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Охоронець броварського підприємства зателефонував до поліції та розповів про те, що невідома особа з території намагається викрасти комп’ютерну техніку. 

Після прибуття поліцейські виявили невідомого чоловіка, який спав. Вони розбудили його.Зловмисником виявився 27-річний місцевий житель.Під час поверхневого огляду у крадія поліція виявила згорток з амфетаміном.

За цим фактом слідчим Броварського відділу поліції відкрито кримінальні провадження ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням) та за ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі затримано злодія, який заснув у викраденому автомобілі.

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Теги: #поліція#курйози#злодій#Київщина