Путінський тигр Устін продовжує активно красти кіз у китайських фермерів

24 листопада ввечері "путінський" тигр на прізвисько Устін вбив ще 13 кіз на фермі у південній частині острова Хейсяцзи, Великий Уссурійський. Про це кор. Синьхуа повідомила сьогодні влада повіту Фуюань провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай), якому адміністративно підпорядковується острів Хейсяцзи.

День тому амурський тигр уже навідувався на цю ферму. Тоді Устин загриз двох кіз, і ще три кози пропали безвісти.

Го Юйлінь, власник ферми, вкрай засмучений візитами хижака. Коли Устін орудував на фермі ввечері неділі, господар звернув увагу на гавкіт сусідського собаки. Тоді Го Юйлінь вийшов на вулицю подивитися, що сталося, але нічого підозрілого не помітив. Лише у понеділок вранці він виявив двох мертвих кіз та пропажу ще трьох тварин.

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"У ніч на понеділок тигр повернувся, але ніякого шуму не було. Коли я відкрив зранку хлів, всюди були туші мертвих кіз", - сказав Го Юйлінь.

Всюди навколо хліву та навіть на його даху сліди тигра - Устін намагався знайти пролом у приміщенні.

Місцеве управління лісового господарства обіцяє відшкодувати Го Юйліню збитки, а на сьогодні це вже 18 кіз. Влада також рекомендує господарю ферми тримати кіз в іншому приміщенні або зміцнити хлів, щоб не дати можливості хижакові знову напасти на беззахисних тварин.