Трюдо оштрафували за незадекларовані окуляри (відео)

Згідно з місцевим законодавством, прем'єр зобов'язаний протягом 30 днів повідомляти про всі отримані подарунки, вартість яких перевищує $200.

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо оштрафували на 100 доларів за те, що він не задекларував подаровані йому дві пари сонцезахисних окулярів.

Як повідомляє Новое время з посиланням на CBC, спостережний орган з етики Канади призначив Трюдо штраф за порушення Закону про конфлікт інтересів, а саме за носіння незадекларованих сонцезахисних окулярів.

Прес-секретар Трюдо пояснила подію тим, що "в результаті адміністративної помилки" необхідні форми не були заповнені протягом 30 днів.

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Згідно з місцевим законодавством, прем'єр зобов'язаний протягом 30 днів повідомляти про всі отримані подарунки, вартість яких перевищує $200.

Трюдо не повідомив владі про дві пари сонцезахисних окулярів Fellow Earthlings в шкіряних футлярах, які йому і його дружині минулого літа подарував прем'єр провінції Острів Принц Едуард Уейд Маклауклан.

Роздрібна вартість окулярів цього бренду становить від $300 до $500.

Зазначається, що Трюдо вже сплатив призначений йому штраф.