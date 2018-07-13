"Цар ботоксу": чоловік, який плазував перед Путіним, розлютив мережу (відео)

Користувачі в коментарях не приховують зневаги.

Під час поїздки президента Росії Володимира Путіна на Валаам до його рук приклався літній чоловік.

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Відео опубліковано в Twitter "Недруги за бугром". "Цар приїхав", - підписаний запис з церкви, на якому, як можна побачити, старий обливається сльозами, а глава РФ обіймає його.

Користувачів розгнівав відеозапис з Путіним і літнім чоловіком: "Раби. Сліпе поклоніння", "Огидно", "Старичків, значить, у животик цілувати не хоче", "Цар приїхав", "Актори ті ж чи нові?", "Огидно", "Дякують за пенсійну реформу?", "Цар ботоксу".

Раніше користувачів мережі розсмішило нове фото президента Росії Володимира Путіна на Валаамі.