Після апокаліптичної зливи у Києві дорожні бар'єри влаштували заплив у бурхливому потоці (відео)

На Куренівці дорожні бар'єри знесло водою після аномальної зливи у Києві.

На Куренівці дорожні бар'єри знесло водою після аномальної зливи у Києві. У Facebook опубліковано відео, на якому видно, як на проїжджій частині утворився бурхливий потік, і по ньому пливуть водоналивні пластикові загородження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади. Через зливи у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Введено оперативне становище.