У столиці злива затопила приміщення Солом’янського суду (фото)

Водночас на проспекті Перемоги білборд впав на дах припаркованої автівки.

У столиці внаслідок негоди затоплено приміщення Солом'янського районного суду на вул. Шутова, 1.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Київської державної міськадміністрації, до ліквідації наслідків негоди залучалися підрозділи столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, для відкачування води залучалися рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).

Також рятувальники отримали інформацію про повалений білборд на просп. Перемоги, 53. Щит упав на дах припаркованої автівки. Поряд на інший автомобіль упало дерево. На місці події працювали бійці 18-ї ДПРЧ.

«Наразі два відділення рятувальників КАРС «Київська служба порятунку» працюють на Дорогожичах, де відбулось сильне підтоплення дороги під мостом. Рятувальники відкачують воду. Окрім того, ще одне відділення рятувальників КАРС виїжджало на вул. Оранжерейну та на вул. Довженка, де унаслідок негоди відбулось підтоплення дороги та у воді застрягли автомобілі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, на Київ обрушилася неймовірна злива, яка затопила багато вулиць і паралізувала рух транспорту.

У Подільському районі Києва внаслідок злив частково обвалюються конструкції шляхопроводу на перетині вулиць Теліги та Кирилівської.