Президент Росії Володимир Путін зайняв місце перед китайським прапором.

Лідерам країн БРІКС, які беруть участь у саміті в ПАР, не вдалося знайти прапори своїх країн під час спільного фотографування.

Про це в четвер, 26 липня, у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

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"Не так стали: на саміті БРІКС переплутали таблички, і лідерам довелося фотографуватися повторно", - написав він.

Однак навіть після того, як політики помінялися місцями, жоден з них не стояв навпроти прапора своєї країни.

Як повідомляв УНІАН, інавгурація президента Росії Володимира Путіна пройшла з провалом. Відповідальні за підняття прапора Російської Федерації над Кремлем солдати так і не змогли у відповідальний момент його підняти, як не старалися.