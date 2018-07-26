Путін теж оконфузився: лідери країн БРІКС не змогли знайти прапори своїх країн під час спільного фото (відео)
13:37, 26 липня 2018Курйози
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Президент Росії Володимир Путін зайняв місце перед китайським прапором.
Конфуз стався на зустрічі лідерів країн БРІКС / Скріншот
Лідерам країн БРІКС, які беруть участь у саміті в ПАР, не вдалося знайти прапори своїх країн під час спільного фотографування.
Про це в четвер, 26 липня, у своєму Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
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"Не так стали: на саміті БРІКС переплутали таблички, і лідерам довелося фотографуватися повторно", - написав він.
Однак навіть після того, як політики помінялися місцями, жоден з них не стояв навпроти прапора своєї країни.
Як повідомляв УНІАН, інавгурація президента Росії Володимира Путіна пройшла з провалом. Відповідальні за підняття прапора Російської Федерації над Кремлем солдати так і не змогли у відповідальний момент його підняти, як не старалися.
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