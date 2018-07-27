Тракторист Лео: мережу насмішила українська реклама з використанням образу Ді Капріо
14:40, 27 липня 2018Курйози
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На рекламному плакаті Ді Капріо з'явився в образі тракториста у синій робочій формі.
Леонардо Ді Капріо / REUTERS
Аграрний профліцей в Чернігівській області використав у своїй рекламі фотографію голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.
Рекламний плакат опублікувала на своїй сторінці в Facebook жителька Чернігова Ольга Бардіна.
На ньому Ді Капріо з'явився в образі тракториста у синій робочій формі. По боках написаний текст, що закликає випускників шкіл вступати в ліцей.
Користувачі соцмереж відразу відреагували на курйозну рекламу.
Як повідомляв УНІАН, британський актор Том Харді зробив собі татуювання з ім'ям Леонардо Ді Капріо, яку пообіцяв нанести на тіло ще два роки тому в якості покарання за програний колеги по фільму «Легенда Г'ю Гласса» спір.
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