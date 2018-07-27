Тракторист Лео: мережу насмішила українська реклама з використанням образу Ді Капріо

На рекламному плакаті Ді Капріо з'явився в образі тракториста у синій робочій формі.

Аграрний профліцей в Чернігівській області використав у своїй рекламі фотографію голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.

Рекламний плакат опублікувала на своїй сторінці в Facebook жителька Чернігова Ольга Бардіна.

На ньому Ді Капріо з'явився в образі тракториста у синій робочій формі. По боках написаний текст, що закликає випускників шкіл вступати в ліцей.

Користувачі соцмереж відразу відреагували на курйозну рекламу.

Як повідомляв УНІАН, британський актор Том Харді зробив собі татуювання з ім'ям Леонардо Ді Капріо, яку пообіцяв нанести на тіло ще два роки тому в якості покарання за програний колеги по фільму «Легенда Г'ю Гласса» спір.