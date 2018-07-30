У Швеції затоплений зливою залізничний вокзал перетворили на басейн (фото, відео)
14:42, 30 липня 2018Курйози
255 0
Відвідувачі вокзалу відпочивали, плаваючи на надувних матрацах та стріляючи з водяних пістолетів.
Шведи не впустили можливості поплавати на залізничному вокзалі / Instagram - lil_burk_
У шведському місті Уппсала підземний перехід центрального залізничного вокзалу затопило в результаті рясних опадів, і відвідувачі змогли плавати в ньому, як в басейні.
Як повідомляє The Local, фотографії з затопленого вокзалу, де люди плавають на надувних матрацах і стріляють з водяних пістолетів, стали вірусними. На фото в соцмережах можна бачити, що затопило не лише перехід, але й вестибюль під ескалаторами.
Скріншот - thelocal.se
Відзначається, що в ніч на понеділок воду з вокзалу відкачали, наразі підземний перехід повернувся до нормального стану.
Раніше в мережі з'явилося відео, як киянин перепливає на човні затоплений тунель на Дорогожичах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter