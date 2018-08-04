У Канаді 95-річна жінка прогнала ведмедя-грабіжника, який двічі навідався до неї (відео)

Жінка прогнала ведмедя з кухні, але незабаром він повернувся, влаштувавши безлад у кімнаті.

95-річна жителька Канади вигнала зі свого будинку чорного ведмедя. Пенсіонерка Ханна Стеді дивилася телевізор, коли раптом почула шум на кухні.

Як повідомляє ТСН, вона спіймала ведмедя на гарячому – той саме порпався в її шафах. Пані Ханна прогнала хижака, але незабаром ведмідь повернувся, влаштувавши у кімнаті справжній безлад. Але побачивши вже знайому йому бабусю, звір швидко схопив щось і втік. Жінка навіть не встигла розгледіти, що саме поцупив звір.

Читайте такожУ Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втік

Як повідомляв УНІАН, раніше у США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні.