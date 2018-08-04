У Канаді 95-річна жінка прогнала ведмедя-грабіжника, який двічі навідався до неї (відео)
03:50, 04 серпня 2018Курйози
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Жінка прогнала ведмедя з кухні, але незабаром він повернувся, влаштувавши безлад у кімнаті.
Ведмідь не знає, що повертатися - погана прикмета / Кадр з відео ТСН
95-річна жителька Канади вигнала зі свого будинку чорного ведмедя. Пенсіонерка Ханна Стеді дивилася телевізор, коли раптом почула шум на кухні.
Чорний ведмідь влаштував безлад у будинку 95-річної громадянки Канади
Як повідомляє ТСН, вона спіймала ведмедя на гарячому – той саме порпався в її шафах. Пані Ханна прогнала хижака, але незабаром ведмідь повернувся, влаштувавши у кімнаті справжній безлад. Але побачивши вже знайому йому бабусю, звір швидко схопив щось і втік. Жінка навіть не встигла розгледіти, що саме поцупив звір.
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Як повідомляв УНІАН, раніше у США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні.
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