Ведмежа ревізія: у США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні (відео)

У машині хижак пригостився солодощами. Власникам авто залишив тільки розірвані сидіння, рвані двері і вікна.

У США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У машині хижак пригостився солодощами. Власникам авто залишив тільки половину банана, розірвані сидіння, рвані двері і вікна.

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Ситого ведмедя розбудила поліція, і він одразу кинувся в ліс. Наслідки ведмежою ревізії всередині машини правоохоронці зняли на відео.

Раніше у США ведмідь сів у машину медсестри і з'їв її обід.