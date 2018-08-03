Ведмежа ревізія: у США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні (відео)
11:13, 03 серпня 2018Курйози
381 1
У машині хижак пригостився солодощами. Власникам авто залишив тільки розірвані сидіння, рвані двері і вікна.
У США ведмідь розніс машину і заснув на сидіння
У США ведмідь розніс машину і заснув на сидінні.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. У машині хижак пригостився солодощами. Власникам авто залишив тільки половину банана, розірвані сидіння, рвані двері і вікна.
Читайте такожОбнімашки з коалою: знімки відомої співачки з твариною підірвали мережу (фото)
Ситого ведмедя розбудила поліція, і він одразу кинувся в ліс. Наслідки ведмежою ревізії всередині машини правоохоронці зняли на відео.
Раніше у США ведмідь сів у машину медсестри і з'їв її обід.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter