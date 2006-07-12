Олександр Пономарьов одружується. Фото нареченої

Український співак Олександр Пономарьов одружується. Його обраниця – 20-річна студентка економічного факультету Національного університету імені Шевченка Вікторія.

Мабуть, після того, як вони разом пройшли Ігри патріотів, він все ж таки вирішив запропонувати їй руку та серце.

Про своє весілля Олександр обмовився у суботу, пише газета Блік.

Весілля має відбутися в середині серпня. Поки що невідомо, де саме це станеться, але точно буде в українському стилі.