Олександр Пономарьов одружується. Фото нареченої
10:05, 12 липня 2006Курйози
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Обраниця співака - студентка
Український співак Олександр Пономарьов одружується. Його обраниця – 20-річна студентка економічного факультету Національного університету імені Шевченка Вікторія.
Мабуть, після того, як вони разом пройшли Ігри патріотів, він все ж таки вирішив запропонувати їй руку та серце.
Про своє весілля Олександр обмовився у суботу, пише газета Блік.
Весілля має відбутися в середині серпня. Поки що невідомо, де саме це станеться, але точно буде в українському стилі.
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