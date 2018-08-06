У Сан-Франциско пройшли змагання з серфінгу для собак (відео)

Журі оцінювало, як довго чотириногі змогли протриматися на воді і наскільки впевнено.

У Сан-Франциско пройшли змагання з серфінгу для собак.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Участь у всесвітньому конкурсі могли брати собаки будь-яких розмірів і порід. На тварин одягли рятувальні жилети, поставили хвостатих на дошки і відправили ловити хвилі.

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Деякі каталися в парі з товаришем, а хтось- з власним господарем. Журі оцінювало, як довго чотириногі змогли протриматися на воді і наскільки впевнено.

Раніше повідомлялося, що грайлива собака з ракеткою для пінг-понгу підкорила Мережу.