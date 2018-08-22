Рогата перепона: у Нью-Йорку дві кози паралізували рух метро (відео)

11:19, 22 серпня 2018
Курйози
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Пара рогатих вирішила попастися на траві просто на колії. Унаслідок чого потяги довелося пускати в об’їзд, поки тваринам давала раду поліція. Прибрати кіз вдалося тільки приспавши транквілізатором.

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Звідки вони взялися – невідомо, але представники метро зазначили, що таке бачать уперше.

Після пригод, кіз, яких назвали Віллі і Біллі, перевезли до заповідника.

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Теги: #метро#Нью-Йорк