Недитячі іграшки: Lego створила повнорозмірний Bugatti, на якому можна їздити (фото)

"Легомобіль" може розганятися до 20 км/год.

Компанія Lego побудувала повнорозмірну копію гіперкара Bugatti Chiron. Автомобіль оснащений працюючим двигуном з віддачею 5,3 кінської сили, фарами і активним спойлером.

На розробку моделі пішло 13 тисяч годин і більше мільйона деталей, повідомляє avtomir.ua.

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Bugatti Chiron від Lego зібраний з трикутних деталей. Автомобіль рухається завдяки Lego Power Function. Всього в двигуні "легомобіля" — 1 304 маленьких мотора і 4032 шестерінок. Над копією гіперкара працювали дизайнери Lego Technic та інженери заводу компанії в чеському Кладно, де створюють інсталяції для магазинів Lego і парків Legoland.

Енді Уоллес — тест-пілот Bugatti, зміг розігнатися на Lego Chiron до 20 кілометрів на годину, під час випробувань на швидкісному треку в Ера-Лессін, Німеччина. За його словами, з відстані 20 метрів копія виглядає як справжній автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Женеві Bugatti представила свій суперкар Сһігоn, який має 1700 кінських сил.