Поява курятини на заході є символічною - до того, як стати ватажком "ДНР" Олександр Захарченко, за словами донецьких підприємців, довгий час торгував оптом і в роздріб курчатами.

Перед посольством Росії у Києві активісти провели акцію прощання з російським співаком, шанувальником бойовиків на Донбасі Йосипом Кобзоном і ліквідованим у Донецьку ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

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Так, активісти принесли під посольство Росії пляшечки з настоянкою глоду, курей-гриль, інші різновиди курятини, шампанське, а також три портрети - перекреслених хрестиком Кобзона і Захарченка, а також один із зображенням президента РФ Володимира Путіна, на якому кисть тільки починає малювати хрестик.

"Сьогодні небайдужі мирські, військові і духовні кияни та гості столиці проводили в останню путь настільки своєчасно покійного знаменитого торговця курятиною і недодержавного діяча Олександра Захарченка, а також солодкоголосого кримінального авторитета Йосипа по кличці Кобзон", - сказано в повідомленні Володимира Мальцева на сторінці в Facebook.

"Були проведені урочисті заходи, такі як: куропомазання; узливання настоянки глоду; посадження курки на пляшку", - додав Мальцев.

"Ходжу під посольство концтабору як на улюблену роботу. Весело, з шампанським, жартами і танцями проводили в останню путь у бетон короля стегенець Захарченка. Ми чекаємо наступних", - написав у себе в "Фейсбуці" керівник благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Надійний тил", член Громадської Ради при Мінсоцполітики України Дмитро Вітов.

Відзначимо, що поява курки на заході є символічною - до того, як стати ватажком "ДНР" Олександр Захарченко, за словами донецьких підприємців, довгий час торгував оптом і в роздріб курми. І, ймовірно, якби не знайомство з харківським "Оплотом", Захарченко так би і продовжував торгувати курятиною. Також відомим фактом є велика любов Захарченка до вживання спиртного.

Як повідомлялося, 31 серпня ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко був убитий в результаті вибуху в центрі Донецька.

За день до цього в Москві помер російський співак, активно підтримував проросійських бойовиків на Донбасі, Йосип Кобзон.