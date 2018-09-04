Ведмідь "станцював" тверк і підірвав мережу (відео)
12:39, 04 вересня 2018Курйози
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Ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, неначе ведмідь танцює тверк.
Чотирилапого танцюриста зняв турист / скріншот
У Канаді ведмідь освоїв популярний танцювальний стиль - клишоногий "станцював" тверк.
Артистичного хижака в канадському лісі випадково помітив і зняв турист, йдеться в сюжеті "ТСН". Чоловік розповів, як ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, неначе ведмідь танцює тверк.
Мандрівник не злякався - зупинився в декількох кроках від хижака, щоб зняти чотириногого танцюриста.
Як повідомляв УНІАН, незвичайна реакція пса на обійми зробила його зіркою мережі.
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