Ведмідь "станцював" тверк і підірвав мережу (відео)

Ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, неначе ведмідь танцює тверк.

У Канаді ведмідь освоїв популярний танцювальний стиль - клишоногий "станцював" тверк.

Артистичного хижака в канадському лісі випадково помітив і зняв турист, йдеться в сюжеті "ТСН". Чоловік розповів, як ведмідь зупинився поблизу дерева і почав кумедно чухати спину. Виглядало, неначе ведмідь танцює тверк.

Мандрівник не злякався - зупинився в декількох кроках від хижака, щоб зняти чотириногого танцюриста.

Як повідомляв УНІАН, незвичайна реакція пса на обійми зробила його зіркою мережі.