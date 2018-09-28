этот материал доступен на русском

"Солсберійські коханці": Путіна і президента Таджикистану, які взялися за руки, висміяли в мережі (фото)

19:54, 28 вересня 2018
Курйози
3966 0
Користувачі вирішили, що один з них щось передає іншгому / Олексій Голобуцький в Facebook

Сьогодні президент РФ Володимир Путін зустрівся з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Увагу користувачів мережі привернув знімок, на якому два президенти "не по-протокольному" тримаються за руки.

Фото, опубліковане політологом Олексієм Голобуцьким в Facebook, відразу ж стало приводом для жартів.

 Читайте такожБлакитні шпилі Солсбері: користувачі соцмереж висміяли інтерв'ю отруйників Скрипаля (фотожаби)

Одні вирішили, що один з них щось передає другому, інші назвали знімок відсиланням до "Солсберійській парочці" "Петрову" і "Бошірову".

 "А потім в Солсбері, шпилі дивитися", "Старшенький з молодшеньким", "Солсберійські коханці всі в патрона", "П'ятірочку передає", "Немов до вівтаря йдуть", - жартували користувачі.

Як повідомляв УНІАН, в мережі висміяли "підрослого" Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Путін