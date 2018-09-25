"Таємниця ФСБ": у мережі висміяли "підрослого" Путіна (фото)

На знімку Путін майже "доріс" до Лукашенка, зріст якого - 185 см.

На сайті Кремля опублікували свіже спільне фото президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. На знімку Путін майже "доріс" до Лукашенка, зріст якого - 185 см.

Невідповідність у зрості двох президентів зауважив політолог Олексій Голобуцький.

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"Побачив свіже фото Путіна з Лукашенком, де Путін раптово майже доріс до Бацьки, - відразу і не повірив навіть, вирішив, що фотошоп. Перевірив - дійсно, реальне фото з зустрічі 21 вересня в Сочі, висить на офіційному сайті Кремля. Як фотографу вдалося домогтися такого ефекту - залишиться таємницею катівень ФСБ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Відзначимо, що зріст Путіна - 162 см.

Як повідомляв УНІАН, користувачі мережі посміялися над фотографією "дрібного" російського президента Володимира Путіна на Євразійському жіночому форумі.