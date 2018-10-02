Випив склянку пива: футболіст оригінально відсвяткував забитий гол (відео)

Шведський футболіст взяв із рук тріумфуючого вболівальника пластикову склянку пива і зробив ковток.

У матчі 24-го туру чемпіонату Швеції між «Хаммарбю» і «Гетеборгом» капітан «Хаммарбю» Кеннеді Бакірчиоглу випив пива після ефектного голу.

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Бакірчиоглу вдало виконав штрафний удар. Після того, як воротар суперників пропустив м'яч, шведський футболіст взяв з рук тріумфуючого вболівальника пластикову склянку пива і зробив ковток. Бакірчиоглу бігав по газону під оплески фанатів і одночасно пив із склянки.

Відео епізоду активно обговорюють у соціальних мережах.

Зустріч команд завершилася рахунком 3:0 на користь «Хаммарбю».