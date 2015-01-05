У бельгійському Брюгге побудують 3-х кілометровий пивопровід

Муніципальна рада Брюгге (Бельгія) дала фламандському пивовару дозвіл на будівництво пивопроводу від виробничого цеху, що розташований в центрі міста, до фабрики для фільтрації та розливу. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт телеканалу Euronews.

Свою ідею господарі пивоварні De Halve Maan пояснили турботою про збереження історичної спадщини фламандського міста, зокрема, мощених бруківкою мостових у центрі Брюгге, якими зараз рухаються вантажівки, що перевозять пиво (тільки на частку De Halve Maan припадає близько 500 таких автоцистерн на рік). Крім того, нововведення дозволить поліпшити екологічну ситуацію в місті.

За словами власника пивоварні Ксавьє Ваннесте (Xavier Vanneste), загальна протяжність пивопроводу складе близько трьох кілометрів. При цьому переміщуватиметься підземними трубами зі швидкістю близько шести тисяч літрів на годину.

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«Труби виготують з поліетилену, - пояснив власник пивоварні Ксавьє Ваннесте. - Цей матеріал є набагато міцнішим за сталь. І ми цілком впевнені, що нам вдасться уникнути витоків або нелегального відкачування».

Вартість проекту, початок реалізації якого запланувано на цей рік, не уточнюється.

Пивоварня в центрі Брюгге, яка зараз належить De Halve Maan, діє там протягом останніх п'яти століть.