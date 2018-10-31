Відвідувач так захопився листуванням у телефоні, що не помітив пограбування бару (відео)

Він запідозрив недобре лише тоді, коли злочинець вже вийшов із бару.

Житель Бразилії Карлос Алмейда спокійно сидів в одному з барів міста Нова-Серрана і вів переписку по телефону.

Алмейда настільки захопився, що пропустив пограбування бару, в якому перебував, пише "Медуза".

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Пограбування зняли камери відеоспостереження. На запису видно, що, коли до бару входить озброєний злочинець, Алмейда спокійно стоїть біля стійки з телефоном в руках і ніяк не реагує на те, що відбувається. Деякі відвідувачі лягають на підлогу, але Алмейда як і раніше нічого не помічає. Навіть коли грабіжник проходить повз нього, Алмейда продовжує листуватися. Він запідозрив недобре лише тоді, коли злочинець вже покинув бар.

Алмейда розповів журналістам, що пропустив пограбування через гучну музику, яка грала в барі. Коли він відволікся від телефону, то сильно здивувався.

Алмейда не став говорити, з ким листувався під час пограбування, але зазначив, що це «особисте».