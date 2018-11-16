"Ах, эта свадьба!": в Одесі пара одружилася втретє (відео)

У Малиновському відділі реєстрації молодят приймають як рідних.

Одеське подружжя двічі ступало на весільний рушник і щоразу розлучалося для того, щоб розписатися знов. І, як обіцяють молодята, востаннє.

Дату для того, щоб розписатися, обрали символічну - 15 листопада вони святкували 15-річний ювілей першого весілля і втретє розпочинають сімейне життя. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Перше весілля - це була молодість, треба було одружитися красиво-пишно. Другого разу вже ми розписувалися, бо було треба, тому що у нас була дитина в мені. Ось ми налаштовані на те, що це вже останній раз", - каже наречена Світлана Северенчук.

Зізнаються, двічі розбігалися, бо не витримували один одного — стосунки були як в італійської родини. Щоправда, ні майно, ні дітей не ділили і через деякий час, охолонувши, знову сходилися. Тепер наречений Роман запевняє: остаточно зрозумів, що Світлана - саме його половинка.

Роман і Світлана познайомилися ще в школі, а 15 листопада 2003 року, в 20-річному віці, одружилися, вирішивши завжди бути разом. Зазначається, що подружжя через деякий час розлучилося, вдруге вони одружилися в 2005 році, і в шлюбі у них народилося двоє синів. Але в 2009 році вони знову розлучилися.

У Малиновському відділі реєстрації молодят приймають як рідних.

"15 років тому їхній шлюб реєструвала моя мама, яка все життя відпрацювала в РАЦСі, і сьогодні вони втретє знову одружуються, і знову реєструю шлюб вже я, донька. Співробітники змінюються, а наша улюблена пара продовжує реєструвати шлюб", - розповіла працівниця Малиновського відділу РАЦСу Валентина Ракович.

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