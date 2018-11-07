Дівчину покликали заміж, але у зворушливий момент щось пішло не так через манікюр (фото)

Дівчина не захотіла фотографуватися без манікюру.

Австралієць Хосе Бор'є вирішив освідчитися своїй дівчині Діані Ле. Щоб зберегти все в таємниці і не викликати зайвих підозр, Хосе попросив Діану організувати вечірку для його батьків, які нібито повинні були відзначати ювілей весілля.

Під час святкування Хосе несподівано опустився перед нею на одне коліно, заявивши, що насправді ця вечірка для їхніх заручин, а ювілей батьків був лише прикриттям, передає "Медуза".

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Діана одразу погодилася вийти за Хосе, але у пари виникла несподівана проблема. Справа в тому, що його кохана працює медсестрою в Мельбурні — й у неї майже ніколи немає часу на манікюр.

Тим не менш, пара дуже хотіла зафіксувати зворушливий момент. Їм настільки не терпілося сфотографуватися з обручкою, що пропозицію швидко нафарбувати Діані нігті навіть не стали розглядати. Тоді на виручку прийшла Дженна, сестра Діани. На палець Дженни одягли обручку, а її руку використовували як "дублера" для весільного селфі. Пару сфотографували так, щоб не було видно, що в кадрі чужа рука.

My cousin's boyfriend proposed to her but she didn't have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) November 3, 2018

Пізніше Дженна розповіла про цю історію в Twitter. У своїй соцмережі вона виклала і кадри зі зйомок, на яких видно, що заради цього знімка їй довелося самій ставати на коліна.

Після того, як про історію написали BuzzFeed та інші видання, Хосе опублікував у своєму Instagram ще кілька знімків — на них він повторно освідчується (але це неточно!).