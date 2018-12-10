Російська фігуристка влаштувала стриптиз на льоду (відео)

Російська спортсменка в черговий раз виконала номер зі стюардесою, що роздягається.

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева знову роздяглася до спідньої білизни під час показових виступів в рамках фіналу Гран-прі у Ванкувері.

Російська спортсменка в черговий раз виконала номер з стюардесою, яка роздягається, під відому композицію американської виконавиці Брітні Спірс Toxic.

У змаганні жінок Туктамишева посіла третє місце.

Нагадаємо, раніше Туктамишева вже демонструвала цей номер на етапі Гран-прі Skate Canada і здобула перемогу в жіночому одиночному катанні.