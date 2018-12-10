Російська фігуристка влаштувала стриптиз на льоду (відео)
12:18, 10 грудня 2018Курйози
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Російська спортсменка в черговий раз виконала номер зі стюардесою, що роздягається.
У змаганні жінок Туктамишева посіла третє місце / скріншот
Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева знову роздяглася до спідньої білизни під час показових виступів в рамках фіналу Гран-прі у Ванкувері.
Російська спортсменка в черговий раз виконала номер з стюардесою, яка роздягається, під відому композицію американської виконавиці Брітні Спірс Toxic.
У змаганні жінок Туктамишева посіла третє місце.
Нагадаємо, раніше Туктамишева вже демонструвала цей номер на етапі Гран-прі Skate Canada і здобула перемогу в жіночому одиночному катанні.
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