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Російська фігуристка влаштувала стриптиз на льоду (відео)

12:18, 10 грудня 2018
Курйози
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У змаганні жінок Туктамишева посіла третє місце / скріншот

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева знову роздяглася до спідньої білизни під час показових виступів в рамках фіналу Гран-прі у Ванкувері.

Російська спортсменка в черговий раз виконала номер з стюардесою, яка роздягається, під відому композицію американської виконавиці Брітні Спірс Toxic.

У змаганні жінок Туктамишева посіла третє місце.

Нагадаємо, раніше Туктамишева вже демонструвала цей номер на етапі Гран-прі Skate Canada і здобула перемогу в жіночому одиночному катанні.

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Теги: #стриптиз#фігрне катання