"Гаряча" російська фігуристка влаштувала стриптиз на льоду (відео)

Фігуристка вирішила вразити всіх під час показового номеру.

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева роздяглася до білизни під час показового номеру на етапі Гран-прі Skate Canada.

Вона виступала в костюмі стюардеси під пісню Брітні Спірс Toxic. А далі зняла верхню частину костюма і дотанцювала у бюстгальтері, передає Проспорт.

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Зазначимо, що на канадському етапі Гран-прі Туктамишева здобула перемогу в жіночому одиночному катанні.

А на змаганнях після прокату довільних програм і церемоній нагородження традиційно влаштовують показові виступи чемпіонів. Ці прокати не оцінюються суддями і мають розважальний характер.

Як повідомляв УНІАН, на зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані виступ танцювальних пар у короткій програмі не обійшовся без курйозу. У французькій фігуристки Габріели Пападакіс під час виступу розстебнулася сукня і на декількох елементах вона "засвітила" свої груди.