Скоро відбудеться найочікуваніше весілля (фото)

Як свідчить народна мудрість, все хороше коли-небудь закінчується. Саме це збираються зробити з своїм мегатворінням автори серіалу "Не родися красивою".

Беззмінна героїня епопеї – млосна секретарка з комплексом неповноцінності Катя Пушкарьова -сходилася то з одним чоловіком, то з іншим, при цьому не віддаючи нікому з них всю себе, дорогоцінну, цілком. Тому, можливо, знайдуться такі, що і дотепер не здогадалися, кому ж врешті-решт надасть перевагу ця розбірлива персона в окулярах і брекетах.

Все просто: героєм її роману в 200 серіях став Андрій Жданов, який наочно довів, що боси іноді поводяться з секретарками цілком пристойно. Правда, весілля далася йому з превеликим трудом.

На зйомках актор Григорій Антипенко, який насправді палає пристрастю до іншої своєї колеги, повинен був одягнути окуляри в строгій чорній оправі. Але капризний мачо спочатку не захотів створювати зайву незручність для поцілунків, хоча потім його все одно примусили. Довелося йому неабияк потрудитися: коли до загсу під`їхав білий лімузин з довгожданим спокусником, освітлення було настільки невдалим, що сцену витягання Пушкарьової з надр авто довелося перезнімати вісім разів. Нещасну дівчину то запихали в салон, то витягували звідти за допомогою втомленого "нареченого", а потім та ж тягомотіна повторилася на церемонії.

З невідомих причин обряд кільцювання повторювався не менше шести разів, так що актори відчули щирий тріумф, коли все нарешті завершилося.