Японка знайшла 1,9 млн єн в уживаних меблях

На початку березня жінка придбала старі меблі в комісійному магазині, а прийшовши додому, виявила в ній велику суму готівкових грошей, повідомляє РИА Новости.

Жінка звернулася в поліцію із заявою про знахідку. Правоохоронні органи вважають, що гроші міг забути попередній господар меблів і веде його пошук. З цих причин подробиці того, які саме меблі стали зберігачем готівки, не повідомляється.

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За японським законодавством, людина, яка виявила готівку, зобов'язана здати її в поліцію. Якщо власника не буде знайдено, то той, хто знайшов гроші, через три місяці отримує право на них претендувати. Привласнення ж знахідки карається як злочин.

Власник може віддячити тому, хто знайшов, подарувавши йому від 10% до 30% від повернутої суми.

Про те, як слід вчинити при виявленні загублених кимось речей, розповідають школярам з молодших класів.