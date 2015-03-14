Поліцейського засудили за стриптиз зі службовим пістолетом

04:23, 14 березня 2015
Курйози
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Португальського поліцейського засудили до 22 місяців в'язниці за те, що танцював стриптиз зі службовим пістолетом.

telegraf.com.ua

На суді правоохоронець наполягав, що зброя була муляжем, передає ВВС Україна.

За його словами, він використовував пістолет, щоб зробити свій образ більш "реалістичним".

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Чоловік також розповів, що займався стриптизом у позаробочий час, бо йому потрібні були гроші.

Поліцейського відсторонили від роботи після того, як фото його діяльності з'явилися в соцмережах.

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