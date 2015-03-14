Поліцейського засудили за стриптиз зі службовим пістолетом
04:23, 14 березня 2015Курйози
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Португальського поліцейського засудили до 22 місяців в'язниці за те, що танцював стриптиз зі службовим пістолетом.
поліцейського засудили до 22 місяців в'язниці за стриптиз зі службовим пістолетом / telegraf.com.ua
На суді правоохоронець наполягав, що зброя була муляжем, передає ВВС Україна.
За його словами, він використовував пістолет, щоб зробити свій образ більш "реалістичним".
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Чоловік також розповів, що займався стриптизом у позаробочий час, бо йому потрібні були гроші.
Поліцейського відсторонили від роботи після того, як фото його діяльності з'явилися в соцмережах.
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