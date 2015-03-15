У центрі Москви поліція затримала чоловіка у кілті

Про це в суботу, 14 березня, повідомив Дождю очевидець.

За його словами, затримання було здійснене біля «Стіни Цоя», де зібралася група молодих людей. «Хлопці ніби не пили, не курили. Хтось запитав, мовляв, за що їх взагалі (затримали), вони (поліцейські) кинули - типу, зовсім збожеволів, у спідниці у громадському місці», - розповів співрозмовник.

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Чоловіка відвели в бік ОВС району Арбат.

У суботу в Москві відбувалися заходи, присвячені Дню святого Патріка - небесного покровителя Ірландії. Зокрема, у парку «Сокольники» відбувся костюмований парад.

У Шотландії в День святого Патріка прийнято надягати національні костюми, у тому числі кілти.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіянин заявив на ліхтарний стовп за пропаганду гомосексуалізму.