Українець створив мангал у вигляді палаючого Кремля (фото)

Киянин Ярослав разом із командою однодумців Mordor on fire створив мангал, що повторює обриси Кремля. Коли розводиш в цій жаровні вогонь, створюється видимість палаючих стін і веж центральної будови Москви, повідомляє місцеве видання DreamKyiv.

"Якось увечері сидів з друзями біля мангала, і мені в голову прийшла ця ідея. Втілити її в життя ми вирішили на Фестивалі паніки та істерики „На дні“. Тоді спеціально для заходу ми зробили велику жаровню довжиною 3 метри. Нові мангали набагато менші — робимо їх спеціально для того, щоб можна було кинути в багажник машини і виїхати на природу смажити шашлик. Але вони не дуже зручні для транспортування без авто, оскільки весь комплект важить близько 7 кілограмів", - зазначає Ярослав.

"Якщо чесно, я не маю нічого проти Кремля як архітектурної одиниці. Просто мені не подобаються правителі, які в ньому сидять. Тому я релаксую, коли розводжу вогонь в цьому мангалі", - додає він.

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Мангал довжиною близько 60 сантиметрів упаковано в дерев'яну коробку, куди можна скласти також грати для смаження і шампури. Вартість такого «Кремля» — 1200 гривень.

Скоро - скоро у всіх магазинах країни!Тепер кожен зможе розпалити Мордор і смажити в ньому пару-трійку драконів. Posted by Mordor on fire on 22 квітня 2015 р.

Видання зазначає, що схожі мангали розробив і Коростенський завод теплотехнічного обладнання. Жаровні «Палаючий Кремль. Слава Україні!» наявні двох розмірів: 30х100 см (998 грн) і 40х30 см (490 грн).