У США поліція привселюдно арештувала 10-річного хлопчика на прохання його матері (фото)

У США мати попросила поліцейських заарештувати свого 10-річного сина з метою виховати "повноцінного члена суспільства".

Жінка зателефонувала до відділку та домовилася з офіцерами поліції про показовий арешт її дитини, повідомляє ТСН.ua із посиланням на Metro.

Правоохоронці привселюдно вдягнули на хлопця наручники та посадили до патрульного авто.

"Я просто хотіла налякати його, а не завдати шкоди", - пояснила Чікіта Хілл. Жінка вважає, що має попередити негативні прояви у її дитини, поки вона не почала активно дорослішати.

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За словами матері, після свого "арешту" поведінка хлопця зазнала серйозних змін. "Я підтримую контакт із вчителями, які мені усе розповідають", - пояснила Хілл.

Мати наголосила, що хоче виховати свого сина правильно, аби він дійсно не потрапив до в'язниці.

Нагадаємо, що раніше хітом мережі стало відео, як мати ловить свого сина під час акції протесту в Балтиморі. Жінка спробувала спіймати та відлупцювати хлопця, проте йому вдалося вивернутися.