У США поліція привселюдно арештувала 10-річного хлопчика на прохання його матері (фото)

15:19, 05 травня 2015
Курйози
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Правоохоронці вдягнули на хлопця наручники та посадили до патрульного авто. 

Chiquita Hill / Facebook

У США мати попросила поліцейських заарештувати свого 10-річного сина з метою виховати "повноцінного члена суспільства".

Жінка зателефонувала до відділку та домовилася з офіцерами поліції про показовий арешт її дитини, повідомляє ТСН.ua із посиланням на Metro.

Правоохоронці привселюдно вдягнули на хлопця наручники та посадили до патрульного авто.

"Я просто хотіла налякати його, а не завдати шкоди", - пояснила Чікіта Хілл. Жінка вважає, що має попередити негативні прояви у її дитини, поки вона не почала активно дорослішати.

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За словами матері, після свого "арешту" поведінка хлопця зазнала серйозних змін. "Я підтримую контакт із вчителями, які мені усе розповідають", - пояснила Хілл.

Мати наголосила, що хоче виховати свого сина правильно, аби він дійсно не потрапив до в'язниці.

Chiquita Hill / Facebook
Chiquita Hill / Facebook
Chiquita Hill / Facebook
Chiquita Hill / Facebook

Нагадаємо, що раніше хітом мережі стало відео, як мати ловить свого сина під час акції протесту в Балтиморі. Жінка спробувала спіймати та відлупцювати хлопця, проте йому вдалося вивернутися.

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