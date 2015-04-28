Аваков вимагає заарештувати Кернеса

13:12, 28 квітня 2015
Політика
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Неявка мера Харкова Геннадія Кернеса на засідання суду в Полтаві є приводом для прокуратури звернутися з проханням змінити запобіжний захід на арешт або "жорстку підписку про невиїзд".

Аваков переживає, що Кернес так і не дійде до суду

Таку думку висловив голова МВС України Арсен Аваков в Facebook.

"Вважаю, що Кернес саботує правосуддя і це дає повну підставу прокуратурі звернеться до суду для зміни запобіжного заходу до обвинуваченого на арешт або жорстку підписку про невиїзд", - написав він.

На думку Авакова, в іншому разі Кернес ніколи не дійде до суду.

Читайте такожПолтавський суд починає розгляд справи Кернеса"Так він до вас ніколи не прийде, шановний суд - завжди знайдеться крім клініки в Мерано безліч чудових клінік в Швейцарії і Австрії, мінеральних вод і чудодійних джерел.. А суд буде переноситись.. а за цей час у кров розбиті Кернесом обличчя викрадених майданівців забудуться, або влада зміниться - адже Гепа везунчик - йому все завжди сходило з рук...", - написав він.

Сьогодні у Полтаві відбулося перше судове засідання у справі Кернеса, обвинуваченого у викраденні та тортурах.

Суд переніс засідання на 18 травня через неявку Кернеса, який зараз нібито лікується в Італії.

Кернес не з'явився на сьогоднішній суду в Полтаві. Суд, що розглядає результати слідства у справі про викрадення та избиени...

Posted by Arsen Avakov on Tuesday, April 28, 2015

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